Il futuro di Eriksen tiene banco in casa Inter. Il fantasista danese verrebbe ceduto eventualmente solo a titolo definitivo a gennaio

Veto di Steven Zhang alla possibile cessione in prestito a gennaio di Christian Eriksen. Il fantasista danese senta a ritagliarsi un ruolo da protagonista nell’Inter di Conte e potrebbe lasciare già a gennaio il club nerazzurro come scrive La Gazzetta dello Sport.

L’ex Tottenham, eventualmente, lascerebbe però il club di Suning a titolo definitivo in caso arrivasse un’offerta soddisfacente dall’estero. Niente cessioni in prestito ha ordinato Zhang, come avvenuto ad esempio nell’ultima finestra estiva con Nainggolan. Diversi club tedeschi, oltre al PSG, avevano chiesto informazioni nelle scorse settimane per Eriksen.