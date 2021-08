Inter, Sanchez ancora ko: si allungano i tempi di recupero

Infortunio Sanchez: l’attaccante cileno potrebbe metterci più del previsto per tornare in campo. I tempi di recupero

Tra campo e mercato sono tanti i problemi che Simone Inzaghi deve affrontare in questa tormentata marcia d’avvicinamento al campionato. Come riporta Tuttosport, Alexis Sanchez difficilmente sarà a disposizione del tecnico prima della sosta di campionato.

Vuol dire che per Inter-Genoa, considerata la squalifica di Lautaro Martinez, gli unici disponibili sono Satriano, Salcedo e Pinamonti, in partenza verso Empoli. L’infortunio dell’ex United non è roba di poco conto. Si tratta di una lesione al polpaccio avvenuta il 12 giugno su cui il giocatore ha giocato contro il Brasile dovendosi poi arrendere per una ricaduta. I tempi di recupero si sono quindi allungati e l’attaccante tornerà dopo la sosta, sarà rischioso persino vederlo contro il Verona considerato che dovrà svolgere anche la preparazione. Stesso destino per Gagliardini, infortunatosi al collaterale mediale del ginocchio destro.

