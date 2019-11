Inter, allarme rientrato per Lautaro: ora la Nazionale

Inter, ecco le condizioni di Lautaro Martinez dopo aver subito un duro colpo nel match contro l’Hellas Verona

Solo un grande spavento e nulla di più per fortuna per Lautaro Martinez. L’argentino infatti durante il match contro l’Hellas Verona è stato colpito duro in un contatto da Silvestri.

Per questo motivo il calciatore alla fine della gara si è recato subito in ospedale dopo aver accusato nausea e giramenti di testa. Allarme rientrato dunque e tutto pronto per la partenza alla volta della Nazionale.