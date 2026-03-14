Inter Atalanta, Gattuso atteso sugli spalti di San Siro: gli osservati speciali dal ct

Inter Atalanta, Rino Gattuso atteso sugli spalti di San Siro per assistere alla super sfida: gli osservati speciali dal ct in vista dei playoff

Alle ore 15 andrà in scena Inter-Atalanta, big match valido per la 29ª giornata di Serie A e sfida dal peso enorme nella corsa ai vertici del campionato. A San Siro si affrontano due squadre ferite ma ancora pienamente in corsa per i rispettivi obiettivi. Da una parte ci sono i nerazzurri di Cristian Chivu, allenatore romeno chiamato a guidare la reazione immediata dopo la sconfitta nel derby, un ko che ha permesso al Milan di riportarsi a meno sette. Dall’altra parte c’è la Dea di Raffaele Palladino, tecnico che vuole cancellare in fretta il pesantissimo 1-6 incassato martedì scorso in Champions League contro il Bayern Monaco. La partita, dunque, si presenta come un test di forza mentale oltre che tecnica, con due squadre obbligate a dare risposte forti dopo una settimana complicata.

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Gattuso sarà in tribuna per osservare da vicino i possibili azzurri

A rendere ancora più interessante il pomeriggio di San Siro sarà anche la presenza di Gennaro Gattuso, commissario tecnico della Nazionale italiana, atteso in tribuna per seguire da vicino diversi profili in chiave azzurra. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport nel suo focus sulla partita, il ct sarà allo stadio a dodici giorni dalla sfida contro l’Irlanda del Nord, con l’obiettivo di osservare alcuni dei giocatori che potrebbero avere un ruolo importante nei prossimi impegni della Nazionale. In casa interista gli osservati speciali saranno Nicolò Barella, centrocampista di corsa e qualità, Federico Dimarco, esterno mancino decisivo per spinta e assist, Pio Esposito, giovane attaccante in forte crescita, e Davide Frattesi, mezzala dinamica e offensiva. Non sarà invece disponibile Alessandro Bastoni, difensore mancino fermato dall’infortunio.

Anche l’Atalanta offre profili importanti per la Nazionale

Gattuso, però, avrà motivi d’interesse anche sul fronte bergamasco. Nell’Atalanta ci sono infatti diversi giocatori che restano sotto osservazione in ottica Italia. Tra questi Marco Carnesecchi, portiere affidabile e in costante crescita, Raoul Bellanova, esterno destro rapido e fisico, Giorgio Scalvini, difensore centrale di prospettiva già stabilmente nell’orbita azzurra, e Gianluca Scamacca, centravanti con qualità tecniche e peso offensivo. Inter-Atalanta, quindi, non sarà soltanto una sfida chiave per la classifica di Serie A, ma anche un appuntamento utile per il presente e il futuro della Nazionale. In palio ci sono punti pesanti, ma anche indicazioni importanti per chi vuole guadagnarsi spazio in azzurro.

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