Inter, arriva la risposta definitiva di Ausilio ai 10 milioni netti dell’Al-Hilal: la decisione del dirigente nerazzurro sul proprio futuro

C’è chi dice no, anche di fronte a un’offerta faraonica. Piero Ausilio giura fedeltà all’Inter e rifiuta la ricca proposta dell’Al-Hilal. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il direttore sportivo nerazzurro ha deciso di proseguire il suo lungo percorso a Milano, declinando la possibilità di trasferirsi in Arabia Saudita. Sul tavolo c’era un contratto triennale fino al 2028 da 10 milioni di euro netti totali, una cifra quasi tripla rispetto al suo attuale stipendio, ma che non è bastata a convincerlo a lasciare il progetto interista.

Il rifiuto di Ausilio ha innescato un effetto domino. L’Al-Hilal ha immediatamente riaperto il casting per trovare un nuovo dirigente di caratura internazionale. La short-list, sempre secondo il quotidiano torinese, comprende due profili di alto livello: l’inglese Paul Mitchell, ex Newcastle, e il portoghese Rui Braz, attuale direttore del Benfica.

Proprio il nome di Braz crea un intreccio di mercato interessante, poiché il dirigente è da tempo accostato anche alla Juventus, a sua volta alla ricerca di un nuovo direttore sportivo per completare l’organigramma. La Vecchia Signora, che in estate ha visto sfumare la pista Matteo Tognozzi – ufficialmente accasatosi al Rio Ave in Portogallo – continua a monitorare anche profili italiani, con Marco Ottolini del Genoa che resta un’opzione concreta.

Dopo il divorzio estivo con Cristiano Giuntoli, la Juventus ha già avviato la sua rivoluzione dirigenziale con gli innesti del general manager Damien Comolli e del direttore tecnico François Modesto. Ora la caccia al DS entra nel vivo, in un mercato dei dirigenti sempre più dinamico e interconnesso, dove le scelte di uno possono influenzare direttamente le strategie di un altro.