Inter-Barcellona: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Inter-Barcellona, gruppo B Champions League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

È un match cruciale per la stagione nerazzurra, che si prepara ad accogliere il Barcellona in testa al Gruppo B nella quarta giornata dei gironi di Champions League. Il tecnico Luciano Spalletti si prepara a schierare la migliore formazione possibile con l’intero organico a disposizione. Nainggolan c’è e scalpita per un posto da titolare, mentre resistono ancora alcuni dubbi di formazione, visti gli ottimi risultati che il 4-3-3 ha portato all’Inter nelle ultime uscite di campionato. In attacco torna Icardi, a riposo contro il Genoa, affiancato da Perisic e Politano; a centrocampo proprio il belga potrebbe accompagnare il duo formato da Vecino e Brozovic, mentre in difesa sarà Skriniar-De Vrij, con Vrsaliko e Asamoah sulle fasce. Il Barça, dal canto suo, ha portato a Milano il suo fuoriclasse argentino Leo Messi, che però non dovrebbe partire titolare. Le ultime trasferte milanesi si sono rivelate indigeste per il club catalano, che spera di chiudere la pratica primo posto questa sera. Ma dovrà fare i conti con un San Siro in versione bolgia, quasi tutto esaurito.

Inter-Barcellona sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport 1 (canale 201 dello Sky Box, in HD 240) e Sky Calcio 2 (canale 252 dello Sky Box, anche in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco la lista di siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.