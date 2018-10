Roberto Fernandes, ex direttore sportivo blaugrana, ha smentito le parole del brasiliano che ha accusato il tecnico nerazzurro di non averlo voluto

L’ex direttore sportivo del Barcellona Robert Fernandez è tornato sulla vicenda del mancato riscatto di Rafinha da parte dell’Inter. Queste le parole a Radio Catalunya: «L’Inter voleva esercitare l’opzione per l’acquisto dopo averlo voluto in prestito. Il problema era che non aveva la disponibilità economica per farlo, per via del rispetto dei vincoli del Fair Play Finanziario». Insomma poche storie secondo l’ex d.s. dei catalani. I nerazzurri, come detto a più riprese, avrebbero fatto di tutto per riavere il brasiliano, ma i vincoli della Uefa non lo hanno permesso. Questa dichiarazione potrebbe contribuire a smorzare la tensione creatasi dopo le dichiarazioni di Rafinha che in settimana aveva dato contro a Spalletti per il mancato riscatto.