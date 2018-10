Rafinha-bis: «Inter? Spalletti non mi ha voluto tenere»

Nuove dichiarazioni da parte di Rafinha che torna a parlare del suo addio all’Inter. Ecco le parole del brasiliano

Torna a parlare Rafinha. Il centrocampista offensivo del Barcellona ha giocato per 6 mesi in nerazzurro ed era arrivato all’Inter in prestito con diritto di riscatto. I nerazzurri non hanno esercitato il diritto di riacquisto e secondo il giocatore ‘la colpa’ è di Spalletti: «E’ un grande allenatore – ha detto a Sport Mediaset – ma penso che sia stato lui a non volermi tenere. L’Inter però rimane nel mio cuore. Io credevo di rimanere, sono rimasto sorpreso, ma alla fine hanno preferito puntare su altri calciatori (Nainggolan, ndr)».

Rafinha ha parlato dei tifosi e del futuro: «So che in estate i tifosi si sono mobilitati e che hanno creato anche l’hashtag riprendirafinha: una dimostrazione di grande affetto che ho ricambiato dando tutto me stesso e ricambio anche adesso. Io a Milano mi sono trovato benissimo, c’è stata un’empatia sin da subito, è stato un processo naturale. Sono ancora in contatto con i compagni, con lo staff medico e con i dirigenti. Purtroppo le porte si sono chiuse e non credo che si riapriranno. Ora sono al Barcellona e sono contento. Esultanza in caso di gol? No, per rispetto non esulterei».