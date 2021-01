Inter, Barella: «Bello entrare in uno spogliatoio con grandi campioni» – VIDEO

L’emozioni di entrare in uno spogliatoio pieno di campioni. Nicolò Barella ha provato a spiegare quali sono state le sue sensazioni all’arrivo all’Inter

Nicolò Barella è stato ospite di Linea Diletta raccontando alcuni retroscena dello spogliatoio dell’Inter. Ecco le sue parole.

«Sono stati tutti bravi, mi hanno dato una grande mano. Per me è stato bello entrare in uno spogliatoio con gradi campioni e diciamo che sono stato accolto bene e sono contento. Alla mia destra siede sempre Brozovic e alla mia sinistra siede De Vrij ma a San Siro c’è Lukaku. Il compagno di squadra più casinista, ma in senso buono, perché fa ridere è Bastoni. Handanovic è il più precisino».