Inter, Bastoni da blindare: la strategia

L’Inter vuole blindare Alessandro Bastoni e sta pensando al rinnovo di contratto

Non sono Lautaro Martinez, in casa Inter si pensa anche al rinnovo di Alessandro Bastoni. Il difensore è diventato un punto fermo della squadra di Antonio Conte ed è visto come il centrale del futuro dalla società. E così i nerazzurri starebbero pensando di blindarlo con un nuovo contratto.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, gli attuale 1,5 milioni di stipendi potrebbe essere aumentati a 2,5 milioni più l’inserimento di svariati bonus. La durata potrebbe invece essere allungata di un anno: dal 2023 al 2024. Tra le parti c’è fiducia e anche qui, per ufficializzare il tutto, si aspetteranno tempi societari migliori.