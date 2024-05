Inter, Bergomi: «Ci sono tre IMPRESCINDIBLI per Inzaghi. C’è una cosa che penso la piazza NON accetterebbe»

L’ex difensore dell’Inter Giuseppe Bergomi ha parlato di alcune tematiche relative all’universo neroazzurro

Giuseppe Bergomi ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. L’ex bandiera dell’Inter ha commentato alcuni temi come Oaktree e il calciomercato.

OAKTREE INTER – «Mi sembra di capire che mantenere l’Inter competitiva sia nell’interesse soprattutto della nuova proprietà. Ormai da anni viene fatto un mercato che chiude in parità o addirittura in positivo. Gran parte della dirigenza di fatto era in autogestione già da un po’»

PROGETTO PIU’ GIOVANE – «Non credo che la piazza potrebbe accettarlo. Marotta ha scelto la strada di prendere qualche buon giovane ma anche dei parametri zero sui 30 anni e già abituati a vincere. Non vedo perché si dovrebbe cambiare proprio ora»

ROSA ATTUALE – «Alcuni giocatori sono imprescindibili, a cominciare da Lautaro. Oltre all’argentino, penso a Barella e Calhanoglu, tutti imprescindibili»

THURAM – «Il francese è il quarto della mia lista… Per gli 85 milioni della sua clausola mi siederei al tavolo, come per chiunque altro. Ormai il calcio è questo. Ma Marcus è stato fondamentale anche all’interno dello spogliatoio»

CALCIOMERCATO INTER – «Andrei su un difensore diverso dagli attuali, veloce e capace di difendere anche a campo aperto. Acerbi e De Vrij me li tengo stretti, ma devo pensare anche al futuro»