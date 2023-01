Inter, Berni: «Lukaku? Ci vuole del tempo per far entrare in forma un fisico così potente e devastante»

Tommaso Berni, ex portiere dell’Inter, ha parlato del momento di Romelu Lukaku, suo ex compagno nel club nerazzurro

Tommaso Berni, ex portiere dell’Inter, ha parlato a TMW.

LUKAKU – «Lo conosco, ci ho giocato insieme e sappiamo tutti cosa può dare. Gli infortuni sicuramente non lo hanno aiutato, ci vuole del tempo per far entrare in forma un fisico così potente e devastante. Una volta entrato in forma è un treno, infermabile e immarcabile. Potrà fare molto comodo all’Inter, so quanto sta bene a Milano e quanto tiene all’Inter. Spero che possa rimanere a lungo in nerazzurro».