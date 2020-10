Inter, Brozovic e Eriksen: da sacrificabili e titolari nel derby

A causa del Covid-19 che ha colpito l’Inter, Conte potrebbe schierare nel derby Brozovic e Eriksen: due sacrificabili

Da sacrificabili per finanziare il mercato e “salvatori” dell’Inter nel derby. Potrebbe essere questo il destino di Marcelo Brozovic e Christian Eriksen, visto che il Covid-19 ha fatto capolino in casa nerazzurra mettendo fuorigioco Bastoni, Skriniar, Nainggolan e Gagliardini.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Conte dovrà pensare a una nuova Inter per il derby e proprio il croato e il danese, che lui voleva cedere, andranno in suo aiuto. Con Brozovic che parte molto più avanti nelle gerarchie rispetto a Eriksen.