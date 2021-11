Inter, fissato l’incontro per il rinnovo di Brozovic

L’Inter in pressing su Marcelo Brozovic per il rinnovo di contratto in scadenza il prossimo giugno

Marcelo Brozovic è in scadenza a giugno 2022 e l’Inter non intenzione di perdere il centrocampista croato. Da qualche anno ormai un punto di riferimento per la mediana nerazzurra, la società sta facendo di tutto per rinnovargli il contratto.

Le sirene del Tottenham si fano insistenti e la dirigenza potrebbe fissare a breve l’incontro con l’entourage del giocatore per la firma. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport.

