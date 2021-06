Inter, Brozovic chiede rinnovo e aumento: la situazione

Marcelo Brozovic vuole rinnovare con l’Inter, ma chiede anche l’aumento dello stipendio: la situazione

Marcelo Brozovic, in scadenza di contratto 2022, vorrebbe restare all’Inter e sarebbe disposto a trattare il rinnovo: come riporta La Gazzetta dello Sport il croato, vista l’importanza nella rosa nerazzurra, vorrebbe un aumento dell’ingaggio.

La trattativa, però, non si annuncia facilissima. Attualmente Brozovic guadagna 3,5 milioni di euro e punta al rinnovo con aumento, forte del nuovo status acquisito e di qualche sondaggio che dall’estero non sta mancando, senza dimenticare il contratto di Calhanoglu, ufficializzato con un triennale da 4,5 milioni per la prima stagione e 5 per le due successive. Marcelo non vorrà fare paragoni, ma considerando l’importanza vorrebbe arrivare circa a quota 6 milioni di euro. In ogni caso, sarà materiale per il padre del ragazzo, Ivan, che ad aprile ha sostituito lo storico agente Miroslav Bicanic.