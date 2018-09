Juventus e Napoli si confrontano all’Allianz Stadium per quella che, ancora una volta, sembra aver già assunto tutti i tratti della sfida-scudetto. Anche se è soltanto la settima giornata, anche se il campionato è ancora agli albori. I bianconeri si presentano al confronto diretto con tre punti di vantaggio, i partenopei con la consapevolezza che Ancelotti sta inculcando nella testa dei suoi giocatori. Non sarà ancora una sfida decisiva, ma decisamente importante… quello di certo sì.

INTER-CAGLIARI 2-0

Marcatori: 12′ pt Lautaro Martinez; st 45′ Politano.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Miranda, Dalbert; Gagliardini (12′ st, Brozovic), Borja Valero (37′ st, Vecino); Candreva (25′ st, Perisic), Nainggolan, Politano; Lautaro Martinez. All. Spalletti.

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Andreolli, Klavan (1′ st, Pisacane), Faragò; Dessena, Bradaric (15′ st, Joao Pedro), Barella; Ionita; Sau (26′ st, Farias); Pavoletti. All. Maran.

Arbitro: Davide Massa

Note: ammoniti Andreolli (C), Bradaric (C), Pisacane (C), Dessena (C), Dalbert (I)

INTER-CAGLIARI 1-0 – Lautaro Martinez titolare, Lautaro Martinez in gol! Impiega appena 12′ l’argentino per superare Cragno, con un preciso colpo di testa su cross dalla sinistra di Dalbert

INTER-CAGLIARI 2-0 – L’Inter la chiude ad un passo dal novantesimo! Il raddoppio porta la firma di Politano, che si inventa uno strepitoso mancino al volo che bacia il palo lungo e si insacca alle spalle di Cragno