Inter, per gennaio si pensa ad Amrabat del Verona

Inter, tanti i nomi per il mercato di gennaio dei neroazzurri: tra i tanti profili attenzionati c’è anche quello di Amrabat

Gennaio è vicino e l’Inter si prepara ad intervenire sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di mister Conte. Sono tanti i nomi che ruotano in orbita neroazzurra: in cima alla lista c’è Kulusevski del Parma, molto difficile però il suo arrivo. Stesso discorso per De Paul che l’Udinese lascerebbe andare solo ad un prezzo molto alto. Florenzi rimane comunque un’alternativa solo però se dovesse timore definitivamente con la Roma.

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport un altro nome che prende piede è quello di Amrabat del Verona. Il giocatore è titolare inamovibile e l’Inter potrebbe portare a casa un’operazione lowcost sfruttando gli ottimi rapporti tra le società e inserendo nella trattativa anche un giovane della Primavera.