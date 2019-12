Inter, più Marcos Alonso che Giroud: i dettagli

Inter, forte interesse dei neroazzurri per Giroud e per Mracos Alonso: due operazioni di differente costo

Gennaio è sempre più vicino e in casa Inter si guarda sempre di più in casa Chelsea. Gli obiettivi sono ormai noti: il primo è Giroud e il secondo è Marcos Alonso. Tuttavia una delle due piste sembra essersi raffreddata.

Come riporta la Gazzetta dello Sport infatti il francese sarebbe ben disposto ad arrivare alla corte di Conte ma solo con un contratto di 18 mesi a cifre che i neroazzurri non vogliono sostenere. Per questo la priorità ora sembra averla Marcos Alonso.