Un impatto di stagione più che positivo per Meitè, tanto da far accendere i riflettori dell’Inter sul centrocampista granata

Arrivato quasi in sordina Soualiho Meité si sta ritagliando uno spazio importante nel Toro e nel campionato italiano. Nove presenze, Tim Cup inclusa, 2 reti, tutte in campionato, proprio contro l’Inter e l’Udinese, per 778 minuti totali in campo. Un bottino di tutto rispetto per il centrocampista alla prima esperienza in Italia che ha fatto immediatamente accendere i riflettori sul giovane francese (classe 1994). Molti osservatori sono andati a visionare in prima persona le prestazioni del granata e sono rimasti particolarmente colpiti dalla facilità con la quale Meitè si è calato nella nuova realtà.

Tra le società rimaste stregate da Meitè c’è l’Inter di Luciano Spalletti. Non esiste ancora una vera trattativa tra le due società ma il Toro ha già fissato il prezzo per sedersi ad un eventuale tavolo: 12-15 milioni di euro. Parametri che, ovviamente, non potranno che aumentare con l’andare del campionato e con il crescere delle prestazioni del calciatore. La pista Meitè è ancora fredda ma chissà se con gol e assist non possa incendiarsi improvvisamente.