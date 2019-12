Inter, tanti nomi di mercato: da Tonali al gioiello del Flamengo Lincoln

Inter, sono tanti i nomi che ruotano in orbita neroazzurra. Da Chiesa della Fiorentina a Sandro Tonali ma non solo…

Gennaio si avvicina e così anche la finestra di mercato invernale. L’Inter si sta già muovendo in questo senso è vorrebbe portare a Milano due obiettivi principali: Marcos Alonso e Kulusevki. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport però si guarda anche al prossimo futuro e i nomi sul taccuino di Marotta sono molteplici.

In casa Verona si pensa a Kumbulla, mentre per rimanere sempre in Italia nel mirino c’è anche Federico Chiesa e anche Sandro Tonali del Brescia. All’estero invece piace Lincoln giovane promessa del Flamengo ma anche Haaland sul quale la Juve ha già messo gli occhi. Da non escludere anche le piste che portano ad Allan del Napoli e Nandez del Cagliari.