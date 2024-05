Inter, Calhanoglu omaggia Zhang: «Ti auguro il meglio per il futuro, gli addii non sono mai facili»

Hakan Calhangolu ha voluto salutare attraverso i social il presidente Steven Zhang dopo l’acquisizione di Oaktree

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha salutato Steven Zhang attraverso i social. Il turco si è detto molto triste per questo addio.

CALHANOGLU – «Gli addii non sono mai facili ma questo è veramente tosto. Presidente, grazie per aver avuto fiducia in me quando nessuno lo ha fatto. Ciò che abbiamo vissuto e conquistato insieme avranno un posto speciale nel mio cuore. Ti auguro il meglio per il futuro».