Inter, Cancelo è indispensabile: è mobilitazione sui social per il riscatto – FOTO

Le prestazioni esaltanti di Joao Cancelo hanno provocato un’onda lunga sui social al grido di “Inter, riscattalo”

Joao Cancelo ci ha messo un po’ a carburare, d’altronde arrivava dal campionato spagnolo e non era abituato ad una lega così tattica. Luciano Spalletti è stato bravo a dosarne l’inserimento e a farne un titolare indiscusso nel momento in cui il terzino destro portoghese ha offerto performance di livello. E’ uno dei fiori all’occhiello del roster interista, per tecnica, cross, corsa ma soprattutto in prospettiva futura. L’Inter lo ha prelevato con la formula del prestito oneroso più diritto di riscatto e, adesso, i tifosi lo chiedono a gran voce su Twitter.

«Per Cancelo non prendo proprio in considerazione il non riscatto, sarebbe clamoroso, se ci sono problemi sul bilancio attuale, si può sempre trovare un accordo con Valencia, al netto della posizione di Kondogbia» o chi lo paragona già ai grandi terzini destri della storia interista: «Mi ero innamorato di Zanetti da subito anche quando dicevano che portava troppo palla, mi ero innamorato subito di Maicon per corsa, tecnica, testa alta, capacità di fare gol, sfrontatezza… mi sono innamorato di Cancelo e quando sei innamorato lo vuoi urlare al mondo intero». Quindi l’appello social di Alessandro Cattelan: «Vi prego, Inter. Riscattate Joao Cancelo. Per l’amor di Dio».