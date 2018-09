Candreva frena: «Mai detto che siamo l’anti-Juve»

L’Inter non ambisce a essere l’anti-Juve, parola di Antonio Candreva: il punto in casa nerazzurra dell’esterno offensivo

Reduce da una stagione in chiaroscuro, Antonio Candreva è tornato protagonista con la casacca dell’Inter. Nerazzurri in ripresa dopo un avvio negativo, ma l’ex Lazio non alza oltremodo l’asticella: «Chi fa questo lavoro è abituato a ricevere pressioni, che siano positive o negative: all’interno di Appiano non abbiamo mai detto che siamo l’anti-Juve».

Continua l’esterno numero 87 ai microfoni di Premium Sport: «L’Inter deve comunque vincere perché è abituata, sappiamo anche noi che dobbiamo scendere in campo sempre per la vittoria e vogliamo fare un campionato importante. Quest’anno giochiamo anche la Champions League e c’è la Coppa Italia: vogliamo arrivare più in alto possibile su tutti i fronti».