Inter, Candreva: «Con il Dortmund gara decisiva»

Inter, domani i neroazzurri sfideranno il Borussia Dortmund. Sarà un match cruciale per il proseguo del cammino in Champions

Conte è pronto a dare battaglia così come lo sono i giocatori dell’Inter in vista del prossimo turno di Champions che li vedrà impegnati nella difficile trasferta di Dortmund. Antonio Candreva ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai microfoni di Sky Sport.

«È una gara importante, che può diventare decisiva. Sappiamo che potrà essere importante per il nostro cammino in Champions: sarà dura ma siamo pronti, consapevoli delle nostre qualità. Prepariamo le gare sempre con l’idea di vincere».