Inter, inizia la settimana di avvicinamento alla finale: ecco il programma dei nerazzurri in vista del PSG

Inter, inizia la settimana che porta alla finale di Champions League contro il PSG: si parte oggi con il Media Day, venerdì si va a Monaco

Ad Appiano Gentile si alza il sipario sull’ultima settimana di una stagione che, comunque vada, entrerà nella memoria dell’Inter. Dopo la bruciante delusione in campionato, con lo Scudetto perso ancora negli occhi, la squadra nerazzurra riaccende il motore con l’obiettivo di presentarsi al massimo alla finale di Champions League contro il PSG. Oggi va in scena il tradizionale media-day imposto dalla UEFA: telecamere, microfoni e giornalisti da tutto il mondo renderanno la Pinetina un piccolo centro nevralgico del calcio europeo. Ma la vera sostanza della giornata sarà nel silenzio e nella concentrazione dello spogliatoio, che si ripopolerà per l’allenamento a porte aperte. Simone Inzaghi ha concesso 48 ore di pausa proprio per questo: permettere ai suoi di allontanare i cattivi pensieri, ricaricare le energie e liberare la mente per riempirla solo di finale, solo di Champions.

Il piano è chiaro e serrato: come riportato da la Gazzetta dello Sport saranno cinque giorni di allenamenti, quattro ad Appiano e l’ultimo a Monaco, direttamente sull’erba dell’Allianz Arena. Venerdì il gruppo partirà per la Baviera, sistemazione prevista nella zona di Schwabinger Tor, in un albergo scelto dalla UEFA con largo anticipo. L’attenzione tattica sarà maniacale, in particolare sul lato destro del PSG, dove agiscono l’ex Hakimi e il giovane talento Doué, protagonisti di accelerazioni e pericoli costanti. Pavard è in dubbio, ma lo staff medico farà di tutto per restituirlo a Inzaghi. Ogni dettaglio conterà, anche il più piccolo.

Sul piano mentale, sarà una settimana delicatissima. La dirigenza si stringerà attorno alla squadra per rinforzare la coesione e la motivazione. Inzaghi, al centro di voci su un futuro in Arabia, è invece totalmente concentrato sulla partita della vita. Dopo la vittoria sfiorata nel 2023, questa è l’occasione per prendersi ciò che è stato solo accarezzato. Riscatto, gloria, rivincita: tutto passa da qui. È un viaggio dentro la testa prima ancora che nelle gambe, e l’Inter vuole arrivare all’Allianz Arena nella sua forma più pura, consapevole che sabato prossimo non ci sarà appello.