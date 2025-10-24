Inter, parla Chivu a DAZN: «Il Napoli è una squadra vincente e propositiva che riflette il loro allenatore che è bravissimo. De Bruyne...»

Chivu, tecnico dell’Inter, ha preso la parola alla vigilia dell’attesissimo scontro diretto di campionato con il Napoli di Antonio Conte

Ai microfoni di Dazn, alla vigilia della super sfida in programma domani alle 18:00 allo stadio Maradona, valida per l’8ª giornata di Serie A 2025/26 tra Napoli e Inter, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha rilasciato queste dichiarazioni.

QUESTO IL MOMENTO IDEALE PER AFFRONTARE IL NAPOLI? – «Conta poco quello che è accaduto ultimamente, alla fine si tratta della squadra campione d’Italia in carica e della vice campione in carica. Le ambizioni sono alte da entrambe le parti, sicuramente sarà una bella partita».

SE MI ASPETTO CAMBIAMENTI TATTICI DA PARTE DI CONTE? – «Il Napoli è una squadra vincente e propositiva che riflette il loro allenatore che è bravissimo sotto tutti i punti di vista. Una squadra che cerca di dominare le partite, attacca con tanti uomini, fa aggressioni e riaggressioni giuste, che sa anche difendere basso. Sono giocatori importanti e campioni d’Italia, sono giocatori evoluti. Hanno aggiunto un giocatore importante come De Bruyne, sicuramente non sarà facile per noi».

CI SONO ANCORA TRACCE DI CONTE IN QUESTA INTER? – «Sulle qualità di Conte non si discute ma secondo me sarebbe più giusto parlare di quello che ha fatto Inzaghi negli ultimi quattro anni, ha fatto un lavoro straordinario, ha portato la squadra ai vertici del campionato italiano, due volte in finale di Champions, sarebbe giusto parlare dei meriti di Simone, ha fatto un gran lavoro veramente».

DOMANI BONNY FA IL COMPLEANNO, QUALE REGALO? – «Domani compie gli anni anche Sucic, dopodomani compio gli anni anche io. Decido se me la gioco per me stesso domenica o se festeggeremo loro due nella maniera giusta. Sono due bravi ragazzi e giocatori importanti, non faccio prima gli auguri perché porta male, lo farò domani».

