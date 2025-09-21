Inter, Chivu ha un piano chiaro per la gestione di Josep Martinez - Calcio News 24

Inter, Chivu ha un piano chiaro per la gestione di Josep Martinez. Ecco quale minutaggio sarà garantito al vice Sommer

Il posticipo della quarta giornata di Serie A tra Inter e Sassuolo, in programma stasera a San Siro, potrebbe segnare un momento importante per il futuro dei nerazzurri tra i pali. Dopo le voci su un possibile cambio durante la sfida di Champions League contro l’Ajax, nella quale Yann Sommer era stato confermato nonostante le critiche dopo il ko contro la Juventus, Cristian Chivu valuta ora l’ipotesi di lanciare dal primo minuto Josep Martinez, portiere spagnolo arrivato lo scorso anno dal Genoa.

Martinez, classe 1998, è stato acquistato dall’Inter per 13,5 milioni di euro più 1,5 di bonus e ha un contratto fino al 2029 con ingaggio intorno a 1,5 milioni. Finora ha avuto un ruolo da vice, giocando principalmente in Coppa Italia o quando Sommer era indisponibile. In totale, 10 presenze con sette gol subiti e zero clean sheet. L’ultima apparizione risale all’11 maggio scorso contro il Torino, con l’Inter che ha perso solo la semifinale di ritorno di Coppa Italia nel derby contro il Milan.

L’idea di Chivu è chiara: dare maggiore spazio a Martinez rispetto alla scorsa stagione per capire se lo spagnolo possa diventare il portiere titolare del futuro. Sommer, 36 anni, ha il contratto in scadenza e al momento non ci sono segnali di rinnovo; il club dovrà valutare il momento opportuno per il passaggio di consegne tra i pali.

Il debutto di Martinez contro il Sassuolo potrebbe essere il primo passo di un processo che vedrà lo spagnolo protagonista in campionato e nelle competizioni europee. Dopo il match odierno, i nerazzurri affronteranno il Cagliari in campionato e lo Slavia Praga in Champions League. La scelta di Chivu rappresenta non solo un’opportunità per testare il portiere, ma anche un segnale chiaro sulla gestione futura del ruolo chiave tra i pali.

Secondo Calciomercato.com, l’allenatore e la dirigenza vogliono capire se Martinez può diventare il riferimento affidabile della squadra, combinando il presente con la pianificazione a lungo termine per il reparto difensivo dell’Inter.