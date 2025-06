Inter, Chivu ridisegna la squadra: la certezza è il 3-5-2, ora ritrovare la condizione fisica e mentale

Inter, Chivu negli USA comincia a plasmare la sua nuova squadra: ecco le certezze da cui ripartire e le novità

A Los Angeles, sotto l’iconica scritta di Hollywood, inizia ufficialmente l’era di Cristian Chivu all’Inter. L’ex tecnico della Primavera è chiamato a gestire una delicata fase di transizione, inaugurata con il Mondiale per Club, occasione perfetta per osservare, valutare e cominciare a plasmare la squadra. La competizione, sebbene fuori dai normali contratti dei giocatori e dello staff, sarà comunque presa con serietà, tanto che nei prossimi giorni – con l’arrivo del presidente Marotta – si discuterà di eventuali premi. Tatticamente, Chivu parte dal consolidato 3-5-2, ma non è escluso che sperimenti nuove soluzioni, come mezzali più offensive e esterni più centrali. In attacco, Lautaro e Thuram restano centrali, ma potrebbero essere utilizzati con movimenti diversi rispetto al passato, seguendo quanto già fatto da Chivu a Parma.

Oltre all’aspetto tecnico, come riportato da la Gazzetta dello Sport, il nuovo allenatore deve lavorare su due fronti cruciali: la testa e i nuovi innesti. Psicologicamente, l’Inter arriva da una finale di Champions persa e da l’addio pesante di Inzaghi che hanno lasciato il gruppo azzurro spaesato. Per questo Chivu avvierà colloqui individuali, puntando a creare subito empatia e spirito di squadra. Fondamentale anche la gestione fisica: troppi cali negli ultimi mesi sotto Inzaghi, da evitare in futuro. Infine, l’inserimento dei nuovi: occhi puntati su Sucic e Luis Henrique, due acquisti giovani e versatili, chiamati subito a dare energia e qualità. Entrambi promettono freschezza in reparti logori. Il Mondiale per Club, in questo senso, diventa un banco di prova perfetto, non solo per vincere, ma per voltare pagina. Cancellare le immagini della sconfitta a Monaco e costruire la nuova Inter: è questa la missione di Chivu.