Inter, Chivu analizza la sconfitta nel derby col Milan: «Primo tempo a ritmi bassi, sottotono! Sto ripensando ai miei errori. Sull’episodio su Ricci mi è stato detto questo»

Inter, Cristian Chivu ha parlato a Dazn dopo il derby con il Milan. Queste le dichiarazioni del tecnico nerazzurro

Cristian Chivu a Dazn dopo Milan Inter. Queste le sue dichiarazioni.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

ANALISI – «Abbiamo fatto un primo tempo a ritmi bassi, sottotono. Poi abbiamo subito il loro gol. Nel secondo tempo nei primi 20 minuti abbiamo alzato un po’ i giri del motore, abbiamo fatto meglio a tratti e avuto qualche occasione. Poi abbiamo provato ad accerchiare il blocco basso, cambiando anche modulo, purtroppo non siamo stati in grado di pareggiarla».

PERCHE’ NON SI RIESCE AD ESSERE PIU’ INCISIVI NEGLI ULTIMI METRI? – «Ci abbiamo provato. Questo non vuol dire che abbiamo giocato bene. Eravamo sporchi, siamo arrivati sul fondo arrampicati, senza avere occasioni belle per fare cross. non siamo mai riusciti ad anticipare o a colpire la palla. E’ stata una partita un po’ sottotono nel primo tempo, senza dinamicità. Loro ci aspettavano bassi. C’è da migliorare ed alzare il livello, c’è da continuare a fare le cose buone fatte finora»

SUL TOCCO DI MANO DI RICCI – «Per me c’è un Var e un Avar che hanno fatto un check, credo. Almeno così mi è stato detto. Non ho nulla da dire».

DELUSIONE – «Sto pensando a cosa potevamo fare meglio, ai miei errori. Questa squadra ha ancora 10 partite da fare, bisogna marciare e prenderci quanto di buono fatto finora».

L’INTERVISTA COMPLETA A CHIVU