Inter, Eriksen torna in Danimarca: situazione costantemente monitorata

Dopo il saluto alla squadra ad Appiano Gentile, Christian Eriksen è rientrato in Danimarca. Il giocatore è costantemente monitorato

La visita ad Appiano Gentile di Christian Eriksen, con tanto di messaggio che dimostra la sua voglia di tornare in campo, ha messo allegria all’Inter nel corso di questa settimana. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista è già rientrato in Danimarca dove proseguirà il suo percorso di recupero.

L’Inter resterà in contatto costante con i medici di Eriksen, seguendo settimanalmente la situazione clinica del centrocampista danese.

