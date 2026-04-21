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Como, Fabregas commenta il ko con l’Inter: «Dobbiamo essere orgogliosi di questa squadra. Arrabbiarmi sarebbe sbagliato»

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Published

4 giorni ago

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Fabregas Como Inter

Como, Cesc Fabregas ha parlato dopo il match contro l’Inter, valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia 2025/26

Ai microfoni di Mediaset dopo Inter Como, il tecnico Cesc Fabregas ha dichiarato:

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SULLA PARTITA: «Magari la partita è cambiata dopo il gol del 2-1, ma ricordo anche l’azione di Diao. So dove abbiamo iniziato questo percorso, abbiamo lottato per arrivare in finale di Coppa Italia. So chi siamo, sono sereno perché sapevo che i ragazzi avrebbero fatto una grande prestazione. Manca ancora qualcosa, ma ripeto: lo sapevo, conosco tutti i miei giocatori. Abbiamo giocato contro una squadra di veterani e con questo tipo di giocatori sei ovviamente più vicino a vincere».

SUL SUO STATO D’ANIMO: «Ovvio che sono deluso, posso arrabbiarmi ma questo è parte del percorso. Ho vinto tanto nella mia carriera, ma ho anche perso. Io andrò sempre con il mio messaggio: siamo il Como, stiamo crescendo e piano piano ci stiamo avvicinando. Dobbiamo essere orgogliosi di questa squadra. Arrabbiarmi sarebbe sbagliato, abbiamo fatto una buona prestazione, poi il risultato dà sempre ragione. Dobbiamo stare attenti a non mandare questa stagione a rotoli solo perché siamo tristi».

SUGLI ERRORI COMMESSI: «Il piccolo dettaglio a questo livello pesa. Loro hanno fatto dei cambi che hanno fatto la differenza. Qualitativamente abbiamo fatto una grandissima prestazione, ma è mancato qualcosa: non so se per mentalità o freschezza. Possiamo migliorare ancora in tantissime cose. Siamo la terza o quarta squadra in Europa che gioca con più Under 23».

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