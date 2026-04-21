Leao al Barcellona, spuntano le cifre: c’è il primo sì

Tra il Milan e Leao ormai è finita. Tare si è già mosso per mandarlo al Barcellona e le cifre parlano chiaro: c’è il primo sì.

L’etichetta di “eterna promessa” inizia a stare decisamente stretta a Rafael Leao, un fardello forse rimasto incollato sulle sue spalle per troppo tempo, oltre che su quelle del Milan. Dopo svariate stagioni vissute sulle montagne russe, tra prestazioni sublimi e improvvisi blackout all’interno dei confini di Milanello, la sensazione diffusa è che sia arrivato il momento più fisiologico per una separazione definitiva.

È vero che quasi ogni estate il fuoriclasse portoghese viene ciclicamente inserito nel calderone delle possibili cessioni di lusso, ma questa volta lo scenario presenta contorni di rottura ben più marcati.

Il feeling con l’esigente ambiente rossonero sembra aver raggiunto una saturazione ormai insopportabile, palesatasi in modo inequivocabile con i mugugni piovuti dagli spalti nelle ultime uscite.

Il suo recente spostamento tattico da esterno offensivo a vera e propria prima punta non ha generato la scintilla sperata, alimentando frustrazioni e incomprensioni. Su di lui, tuttavia, restano vigili gli occhi e i radar di alcune grandi potenze del calcio europeo.

Consapevole di questo potenziale appeal internazionale, la dirigenza meneghina, guidata dalle strategie di Igli Tare, sta concretamente lavorando sotto traccia per piazzare il numero 10 e garantirsi un tesoretto sostanzioso. Un budget vitale che verrebbe prontamente reinvestito su profili tattici maggiormente adatti all’attuale scacchiere e alle esigenze della squadra.

Leao proposto al Barcellona: Deco non è convinto

Tra le pretendenti più blasonate per rilanciare il talento lusitano, spicca in modo particolare la suggestiva pista che conduce dritto al Barcellona. Il rinnovo del suo contratto, attualmente in scadenza nel 2028, è stato temporaneamente congelato dalla società in attesa di certezze sull’ingresso in Champions League, trasformando di fatto l’attaccante in un profilo ampiamente sacrificabile sul mercato estivo.

A delineare i confini di questa potenziale operazione internazionale è intervenuto il giornalista Matteo Moretto. Secondo le indiscrezioni filtrate, il club rossonero avrebbe già stabilito una precisa soglia finanziaria: di fronte a un’offerta concreta intorno ai 50 milioni di euro, eventualmente arricchita da bonus, il Diavolo aprirebbe immediatamente il tavolo delle trattative.

Leao proposto al Barcellona: Deco non è convinto – calcionews24.com (foto: profilo IG Leao)

Sul fronte catalano, la situazione resta in divenire. Come spiegato da Moretto, attualmente il nome del portoghese è stato proposto ma “non genera un’unanimità, una totalità di consensi” all’interno della complessa dirigenza blaugrana.

Il Barcellona, infatti, è alle prese con i dubbi legati a Marcus Rashford, un’operazione che si sta raffreddando notevolmente a causa degli alti costi e del rendimento altalenante dell’inglese. Sebbene Leao rappresenti una validissima alternativa, le parole dell’esperto frenano i facili entusiasmi nell’immediato.

Non risultano esserci né trattative fra i due club e nemmeno contatti di alcun tipo – ha proseguito Moretto nella sua disamina. Al momento quindi si parla solo di suggestioni