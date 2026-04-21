Bastoni Barcellona, Flick svela: «Ci stiamo concentrando anche sulla prossima stagione, il che è normale. Abbiamo bisogno di…»

Bastoni Barcellona, Flick sicuro: «Ci stiamo concentrando anche sulla prossima stagione, il che è normale. Abbiamo bisogno di questo»

Il Barcellona viaggia spedito verso la conquista della Liga, ma Hansi Flick guarda già oltre, puntando al salto di qualità necessario per tornare competitivo in Europa. Nella conferenza stampa che precede la sfida con il Celta Vigo, il tecnico tedesco ha affrontato con chiarezza il tema mercato, evitando di soffermarsi sui nomi che circolano con insistenza – da Bastoni a Rashford, fino ai possibili eredi di Lewandowski – e preferendo concentrarsi sulla strategia complessiva. Flick ha ribadito che ogni scelta dovrà essere coerente con il progetto tecnico e condivisa con la dirigenza, segnale di un lavoro metodico e orientato alla crescita.

Proprio in quest’ottica si inserisce il patto operativo con Deco, con cui il confronto è continuo per evitare errori nella selezione dei profili da inserire in rosa. L’obiettivo dichiarato è chiaro: costruire una squadra in grado di competere per la Champions League, un traguardo che richiede precisione assoluta nelle decisioni di mercato. Flick vuole un Barcellona solido, equilibrato e pronto a fare il salto definitivo sul palcoscenico europeo.

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PAROLE FLICK – «Per vincere la Champions vanno prese le giuste decisioni anche sul mercato. Non possiamo permetterci sciocchezze. Se ci riusciamo, non sarà affatto male. Parliamo con Deco tutti i giorni. Per telefono, ecco come funziona. Ci stiamo concentrando anche sulla prossima stagione, il che è normale. Abbiamo bisogno di persone e giocatori capaci durante la partita, a cui possiamo rivolgerci in caso di necessità. Impareremo, e avremo i giocatori giusti».