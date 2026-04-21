Kolo Muani Juve, i bianconeri accelerano per l’attaccante francese: c’è da superare una concorrenza pesante

Kolo Muani Juve, sprint decisivo dei bianconeri per l’attaccante francese: la concorrenza può complicare il piano

Il mercato dei grandi attaccanti si prepara a infiammarsi e il nome di Randal Kolo Muani torna con forza nel mirino della Serie A, in particolare della Juventus. Secondo Gazzetta.it, il francese è considerato il vero sogno della dirigenza bianconera, intenzionata a consegnare a Spalletti un centravanti di livello internazionale. Il rapporto tra il club torinese e l’attaccante del PSG è lungo e complesso: già la scorsa estate Comolli aveva tentato un affondo, sfumato nelle ultime ore di mercato, mentre a gennaio un nuovo tentativo si è scontrato con il muro del Tottenham, deciso a non liberarlo in prestito.

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Ora lo scenario è cambiato e la Juventus è pronta a riprovarci con una strategia più decisa, puntando all’acquisto a titolo definitivo per farne il perno del nuovo ciclo tecnico. La concorrenza, però, è tutt’altro che semplice: il Liverpool ha manifestato un interesse concreto e potrebbe far lievitare il prezzo, complicando i piani bianconeri. Per questo la dirigenza juventina ha intensificato i contatti con l’entourage del giocatore, con colloqui frequenti che testimoniano l’ingresso della trattativa in una fase calda.

Un elemento chiave sarà il piazzamento in campionato: la qualificazione alla prossima Champions League darebbe alla Juventus la forza economica e il prestigio necessari per convincere Kolo Muani e sostenere un ingaggio di alto livello. Se tutti i tasselli dovessero andare al loro posto, l’operazione potrebbe diventare uno dei colpi principali dell’estate, portando a Torino un attaccante moderno, rapido e decisivo tanto in Serie A quanto sul palcoscenico europeo.