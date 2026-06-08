Il Napoli accelera sul mercato in attesa dell’era Allegri

Il ds Manna traccia le linee guida sul mercato per il Napoli: riscattati Hojlund e Alisson, si valutano le posizioni di Lukaku e Lucca

Il Napoli è pronto a dare un’impennata al proprio calciomercato già in questa settimana. Archiviata la fase di riflessione successiva alla scelta della nuova guida tecnica, secondo le ultime news Napoli calcio del Corriere dello Sport il club partenopeo è pronto a passare all’azione. L’allenatore in pectore è Massimiliano Allegri, ma per l’annuncio ufficiale bisognerà attendere che il tecnico risolva definitivamente il suo contratto con il Milan in seguito all’esonero. A confermarlo è stato lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis durante la presentazione dei ritiri estivi: «Il Napoli non ha ancora il nuovo allenatore e anche se ce l’avesse non potrebbe annunciarlo. Conoscete le regole federali».

Riscatti e nodo attaccanti

Nonostante l’attesa burocratica per la panchina, il direttore sportivo Giovanni Manna è pienamente operativo e lavora su binari paralleli. Le prime certezze assolute riguardano i pesanti riscatti già messi a referto:

Rasmus Hojlund: prelevato dal Manchester United per 44 milioni più 6 di prestito. Nell’ultima, faticosa stagione ha retto da solo il peso dell’attacco azzurro.

prelevato dal Manchester United per 44 milioni più 6 di prestito. Nell’ultima, faticosa stagione ha retto da solo il peso dell’attacco azzurro. Alisson: riscattato dallo Sporting Lisbona per 16,5 milioni più 3,5 di bonus.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

A breve Allegri dovrà valutare attentamente il reparto offensivo. Romelu Lukaku, frenato ad agosto da un infortunio, ha ancora un anno di contratto e ha già fatto sapere di non voler chiedere la cessione, inviando segnali positivi dal ritiro della sua Nazionale. Da valutare anche il rientro di Lorenzo Lucca: dopo un prestito non esaltante al Nottingham Forest, il club dovrà decidere il destino di un giocatore pagato ben 35 milioni dall’Udinese la scorsa estate.

Il taccuino degli obiettivi

Manna sta monitorando diversi profili per puntellare la rosa in ogni reparto:

Tra i pali: piace il 26enne ceco Matej Kovar (PSV Eindhoven), da affiancare a uno tra Meret e Milinkovic-Savic.

piace il 26enne ceco (PSV Eindhoven), da affiancare a uno tra Meret e Milinkovic-Savic. Fascia destra: Per dare respiro a capitan Di Lorenzo si seguono l’israeliano Anan Khalaili (21 anni, Union Saint-Gilloise, valutato 22,5 milioni) e il brasiliano Dodô (27 anni, Fiorentina, valutato circa 15 milioni).

Per dare respiro a capitan Di Lorenzo si seguono l’israeliano (21 anni, Union Saint-Gilloise, valutato 22,5 milioni) e il brasiliano (27 anni, Fiorentina, valutato circa 15 milioni). Difesa centrale: Il mirino è puntato su Mario Gila (25 anni). Tuttavia, Lotito ha promesso a mister Gattuso di trattenerlo alla Lazio per un altro anno, nonostante il contratto in scadenza nel 2027.

Il mirino è puntato su (25 anni). Tuttavia, Lotito ha promesso a mister Gattuso di trattenerlo alla Lazio per un altro anno, nonostante il contratto in scadenza nel 2027. Centrocampo: Il mercato in entrata dipenderà molto dal futuro di Frank Anguissa. In caso di addio, il primo nome sulla lista per sostituirlo è quello di Richard Rios, 26enne di proprietà del Benfica e stella della nazionale colombiana.