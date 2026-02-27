Inter, botta e risposta tra Caressa e Bergomi sull’eliminazione dalla Champions: ecco cosa è successo negli studi di Sky Sport

Inter, scintille tra Caressa e Bergomi sull’eliminazione dalla Champions: il confronto acceso negli studi di Sky Sport

La discussione sulla precoce eliminazione dell’Inter dalla Champions continua a tenere banco, soprattutto dopo la doppia sfida dei play-off contro il Bodø/Glimt. Il tema è arrivato anche negli studi di Sky Sport, dove Fabio Caressa e Beppe Bergomi hanno analizzato i limiti mostrati dalla squadra di Cristian Chivu, soffermandosi sui demeriti che hanno portato all’uscita anticipata dalla competizione.

Il confronto si è acceso in particolare quando Caressa ha messo a paragone il percorso europeo dei nerazzurri con quello del Napoli di Antonio Conte, eliminato già al termine della League Phase. Un parallelismo che ha generato un vivace scambio di opinioni, evidenziando come entrambe le squadre abbiano fallito l’obiettivo minimo europeo, seppur in contesti e modalità differenti.

Il dibattito ha così riportato al centro dell’attenzione le difficoltà strutturali dell’Inter in campo internazionale, alimentando riflessioni più ampie sul progetto tecnico e sulla capacità della squadra di reggere il livello delle grandi notti europee.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

CARESSA – «Quello che dichiara Barella a fine partita – se tu lo rileggi e lo guardi in volto – non era di una persona distrutta: io considero quello dell’Inter come un flop simile a quello del Napoli, uscire col Bodo prima degli ottavi di finale»

BERGOMI – «No Fabio, non sono la stessa cosa. Il Napoli ha chiuso al trentesimo posto della classifica. Non puoi dire una cosa del genere, perché delle tre italiane impegnate nei play-off l’Inter ha avuto l’avversaria più difficile. Io studio le squadre, non mi fermo al nome Bodo/Glimt. L’Inter ha perso cinque partite in Champions League e una la vince fuori casa contro il Borussia Dortmund. Non pesare il nome».

CARESSA – «Però l’anno scorso il Napoli non era arrivato in finale e la finalista che non va agli ottavi è un flop».

BERGOMI – «Non sono d’accordo. E’ un flop ma non si può paragonarlo a quello del Napoli, che non si è nemmeno qualificato alla fase successiva, non è corretto».