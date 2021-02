Inter, Conte: «Primato? Punto di partenza. Su Lukaku ed Eriksen…»

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Lazio: le sue dichiarazioni

PRIMATO – «Era un obiettivo che stavamo inseguendo. L’abbiamo fatto oggi dopo una partita giocata contro un’ottima squadra. Faccio i complimenti alla Lazio e Inzaghi perché questa è una squadra tosta, quadrata e con ottime qualità. Oggi abbiamo dimostrato una grande forza mentale. Sono molto contento per i ragazzi, è inevitabile che questo deve essere un punto di partenza e non d’arrivo. Sappiamo che la prossima sarà contro il Milan, arrivarci con noi davanti è molto meglio: sarà una bella partita».

LUKAKU ED ERIKSEN – «Romelu sicuramente ha dato una grande risposta come hanno fatto gli altri. Lo stesso Lautaro ha fatto una grandissima prestazione, diventa veramente difficile non parlare bene di nessuno. È importante per Romelu dare risposte del genere visto che aveva dato risposte opache, c’era già qualcuno che parlava dopo il derby di Coppa Italia. Il ragazzo è a posto, ci sta che ogni tanto si affrontino dei momenti più bassi, c’è bisogno di questo Romelu e di questa squadra che affronti le partite con questa voglia e cattiveria. C’è da fare un grandissimo plauso a tutti quanti anche a Christian che sta capendo cosa vogliamo da lui, il fatto che ha giocato la partita scorsa e questa dimostrata tanto. Questa è la strada, devono sentirsi tutti protagonisti anche chi ha recuperato ora come Vecino che è da tanto tempo che non gioca con noi. Le risposte arrivano da tuti, anche da Gaglia che è entrato con il piglio giusto. Dobbiamo continuare a lavorare in questa maniera, sapendo che c’è un obiettivo che è rendere orgoglioso i tifosi».