Inter, Conte duro: «Venisse qualche dirigente a commentare, e su Godin…»

Inter, la sfuriata di Antonio Conte dopo la sconfitta contro il Borussia Dortmund, arrivata dopo l’iniziale doppio vantaggio

Antonio Conte usa toni durissimi per commentato la sconfitta col Borussia Dortmund a Sky Sport: «È successo quello che è successo a Barcellona, anzi anche peggio. Dispiace davvero, dovrei parlare sempre delle stesse cose. Sinceramente non me la sento di commentare il secondo tempo della partita, ci sarebbero troppi alibi da tirare fuori.

Spero che chi debba capire, abbia capito alcune cose con questa gara. Mi sono scocciato di commentare, venisse qualche dirigente a farlo. Si è programmato male. Escluso Godin, non abbiamo giocatori importanti per l’Europa. Quando le cose vanno male, a chi chiedo uno sforzo: a Barella che abbiamo preso dal Cagliari? A Sensi, acquistato dal Sassuolo?».