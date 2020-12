Inter, Conte vuole un rosa snella: si lavorerà su quattro cessioni

Antonio Conte esige una rosa più snella per la sua Inter. Il tecnico nerazzurro avrebbe già individuato i giocatori da cedere

Senza più l’obbligo del doppio impegno stagionale, Antonio Conte esige una rosa più snella per la sua Inter. L’imperativo per la dirigenza, quindi, è quella di cedere tutti quei giocatori che non sono più funzionali al progetto.

Secondo Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro avrebbe già individuato i giocatori da cedere. Si tratta di Nainggolan, Vecino, Eriksen e Pinamonti.