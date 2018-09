Inter: la coppia d’attacco ancora a secco, a Bologna si cerca il riscatto

L’Inter dovrà rialzare la testa contro il Bologna dopo le prime due deludenti giornate di campionato. In cerca di riscatto anche Martinez ed Icardi, ancora secco di gol

L’avvio deludente dell’Inter non riguarda solo i risultati -un solo punto in due gare-. Ad essere in crisi, se così può essere definita dopo sole due giornate, c’è anche l’attacco nerazzurro ancora a secco. Le uniche due reti, difatti, messe a segno fino ad ora, entrambe contro il Torino, portano la firma di De Vrij e Perisic, mentre Mauro Icardi e Lautaro Martinez non hanno ancora apposto la firma sul tabellino marcatori. Il capitano nerazzurro non ha brillato in entrambe i match disputati dall’Inter, soprattutto contro il Sassuolo, quando ha sbagliato clamorosamente una rete, mancando il possibile pareggio. In casa contro il Torino è andata leggermente meglio con l’assist per Perisic del momentaneo 2-0.

Martinez, invece, ha giocato solo 70 minuti dei 180 complessivi: titolare contro il Sassuolo, poi sostituito da Keita, e riserva nella gara contro i Granata è entrato in campo in pieno recupero, non riuscendo mai ad incidere in maniera decisiva sul match. Da due attaccanti con una media realizzativa invidiabile, sicuramente ci si aspettava di più, considerato anche l’investimento fatto dalla dirigenza nerazzurra per il classe 1997 arrivato a Milano per una cifra di 20 milioni di euro più bonus.

Adesso, contro il Bologna, è tempo di riscatto sia per l’Inter che per i due attaccanti. Il capitano nerazzurro partirà ovviamente titolare supportato da Perisic e Nainggolan, mentre El Toro si accomoderà in panchina per entrare in campo a partita in corso. Nonostante il pre-campionato e la prima gara a Reggio Emilia, difatti, la possibilità di vederli insieme in campo è quasi sfumata.