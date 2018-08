Il centravanti dell’Inter, Mauro Icardi non ha giocato una delle sue migliori partite ieri contro il Sassuolo. Una serata per lui iniziata male già dall’annuncio dello speaker

Per l’Inter, quella di ieri, è stata una serata completamente da dimenticare. I nerazzurri nella prima gara di Serie A, difatti, hanno rimediato una sconfitta sul campo del Sassuolo per 1-0. Una rete giunta su calcio di rigore, realizzato da Domenico Berardi, la quale ha messo in salita il cammino della squadra di Spalletti che adesso è chiamata a rialzarsi già dalla prossima gara contro il Torino. Anche per il centravanti nerazzurro, Mauro Icardi è stata una serata storta, una prestazione impalpabile che lo ha fatto terminare tra i peggiori in campo. Poco movimento, quasi sempre ingabbiato tra le maglie difensive emiliane ed un gol sbagliato clamorosamente nel secondo tempo, che poteva cambiare le sorti dell’incontro, non hanno permesso ad Icardi di guadagnarsi la sufficienza in pagella.

La serata per il capitano dell’Inter è iniziata male, ancor prima del fischio dell’arbitro, quando, quasi come un presagio, lo speaker del Mapei Stadium lo ha chiamato “Maurizio” invece di Mauro. Una gaffe che ha fatto sicuramente sorridere i presenti anche quelli nerazzurri, usciti poi dall’impianto con l’amaro in bocca per una sconfitta all’esordio.