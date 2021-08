Inter, Correa: «Ho sognato questo esordio. Voglio dare il massimo»

Joaquin Correa è intervenuto ai microfoni di DAZN: «Sognavo un esordio così, voglio continuare su questa strada»

Autore di un esordio incredibile, condito da due gol che hanno permesso all’Inter di ribaltare la gara contro l’Hellas Verona. Correa, eroe indiscusso della serata del Bentegodi, ha parlato ai microfoini di DAZN. Di seguito le sue parole.

ESORDIO – «Ho sognato ieri di esordire in questo modo, volevo entrare, fare gol e far vedere chi sono. È una gioia immensa».

DOPPIETTA – «Devo rivedere due i due gol che ho segnato. Quale preferisco? Il secondo forse è piu bello, ma anche il primo di testa non è male. Non segnavo in questo modo dai tempi del Siviglia. L’importante però è aver portato a casa i tre punti».

ATTEGGIAMENTO – «Tra il primo e il secondo tempo si è vista una squadra con un altro atteggiamento. Nella seconda frazione la squadra mon ha mollato mai e abbiamo ottenuto meritatamente i tre punti».

STAGIONE – «Voglio dare il massimo in tutte le giornate così come i miei compagni di squadra. Abbiamo tanti giocatori di qualità, vogliamo continuare così».