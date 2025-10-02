Inter, con la Cremonese lui finalmente titolare? Chivu ci sta pensando: il tecnico nerazzurro valuta se lanciare dal 1′ il nuovo acquisto che per ora non ha avuto spazio

L’Inter si prepara a un appuntamento che, all’apparenza, potrebbe sembrare di ordinaria amministrazione, ma che nasconde diverse insidie e, forse, un’occasione d’oro. Dopodomani a San Siro arriva la Cremonese, in un match che segue quattro successi consecutivi per i nerazzurri, culminati con la preziosa vittoria in Champions League contro lo Slavia Praga. Ma gli occhi degli addetti ai lavori, e forse anche di una parte della tifoseria, saranno puntati su un nome in particolare: Andy Diouf, di cui oggi scrive diffusamente La Gazzetta dello Sport in un articolo.

Il centrocampista francese, l’acquisto più costoso dell’estate interista con i suoi 25 milioni di euro (bonus inclusi), ha vissuto finora un’esperienza in nerazzurro quasi “in bianco e nero”. Solo undici minuti in campo contro il Torino ad agosto, poi un lungo purgatorio di panchine, mentre i vari Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Sucic, Frattesi e persino Zielinski si alternavano nel cuore del centrocampo di Chivu. Questa situazione ha generato non poche domande, considerando l’investimento fatto dalla società.

La spiegazione, secondo lo stesso Chivu, risiede in parte nei tempi di inserimento del giocatore. Diouf è stato l’ultimo centrocampista ad aggregarsi al gruppo, un fattore che in un reparto già rodato e con meccanismi precisi può pesare: «Diouf è stato l’ultimo centrocampista ad essersi aggregato alla truppa e in questi primi tempi sta probabilmente pagando il ritardo». Un ritardo che in un inizio di stagione così intenso, tra campionato e Champions, non ha permesso a Chivu di sperimentare appieno le sue qualità.

Eppure, il tecnico romeno non ha dubbi sulle sue potenzialità e sulla sua duttilità. Diouf, mezzala di professione con un’ottima predisposizione a giocare anche da mediano in un centrocampo a due, è un profilo perfettamente compatibile con il 3-5-2 interista: «Andy è più una mezzala, anche se ha una predisposizione a giocare come mediano in un centrocampo a due». Per il ruolo di “play” davanti alla difesa, Chivu non ha ancora avuto modo di testarlo in partita, ma ha assicurato: «Le partite che abbiamo giocato finora non ci hanno permesso di fare un certo tipo di cambio, ma arriverà anche il suo momento».

L’imminente gara contro la Cremonese, l’ultimo impegno prima della sosta per le nazionali, si presenta come l’opportunità ideale. L’Inter, in un momento di fiducia, potrebbe permettersi di far girare qualche elemento, e il coraggio di Chivu con i giovani non è certo in discussione. Che sia la volta buona per vedere Andy Diouf mostrare finalmente il suo valore sul palcoscenico di San Siro e iniziare a ripagare l’importante investimento fatto dall’Inter? La risposta è attesa, con impazienza, dopodomani.