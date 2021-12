Inter, dall’Inghilterra: tutto fatto per il rinnovo di Brozovic

Marcelo Brozovic prepara il rinnovo con l’Inter: dall’Inghilterra sono certi della notizia. Sfuma l’ipotesi Premier?

In Inghilterra parlano di Marcelo Brozovic, del rinnovo imminente con l’Inter e del brutto colpo per il Newcastle.

Perché PIF avrebbe pensato fortemente al croato come del resto altre società di Premier League tra le quali Manchester United e Chelsea. Il The Sun si dice molto ottimista della possibilità di rinnovare per Brozovic.