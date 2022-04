Inter, D’Ambrosio: «Felici dopo la Juve. Verona squadra forte»

Il difensore dell’Inter D’Ambrosio ha parlato prima della partita contro il Verona

Danilo D’Ambrosio, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter TV prima della partita contro il Verona.

«Come ci siamo sentiti dopo la vittoria contro la Juve? Ci siamo sentiti felici per aver vinto contro una squadra forte ma soprattutto perché abbiamo sofferto. Abbiamo capito che se si soffre insieme si ottengono grandi risultati. Poi abbiamo pensato subito al Verona. Stasera affrontiamo un’altra squadra altrettanto forte. Come si contiene il Verona? Con lo spirito di sacrificio, si attacca e si difende in 11. Loro giocano un calcio particolare, uno contro uno in tutte le zone del campo. Sarà una partita di duelli, chi vincerà più duelli vincerà la partita. Grazie ai tifosi, a prescindere dalla capienza dello stadio, anche prima ci hanno fatto sempre sentire il loro supporto. Sono sempre stati un valore aggiunto. Sappiamo che sono in tanti, oggi cercheremo di dare loro una grande soddisfazione».

