Inter, D’Ambrosio: «Scudetto? Pensiamo a trovare il nostro equilibrio»

Danilo D’Ambrosio, terzino dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Empoli-Inter. Di seguito le sue dichiarazioni

FANTACALCIO – «Non ci gioco ma mi prenderei. Dipende dal costo (ride, ndr)».

MENTALITÀ – «Ci sono tanti giocatori che fanno un po’ di fatica a integrarsi ma il concetto è che da qualche anno non si ragiona più come io ma come noi. Il gruppo viene prima di tutto il resto. Questo ci ha portato a giocare una finale e a vincere lo scudetto».

SCUDETTO – «Noi dobbiamo pensare a noi stessi, non possiamo fare affidamento ai risultati degli altri. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio, che è importante. Davanti abbiamo dei giocatori importanti che fanno la differenza con giocate incredibile, come quella di oggi di Sanchez. Mi ha dato una palla fantastica».

CAMBIAMENTI – «Bisogna fare i complimenti alla società che è intervenuta in un certo modo, sia in panchina che con i giocatori. Un cambio di mentalità rispetto al passato c’è stato, con un cambio di idee interessanti che ci ha dato Inzaghi».