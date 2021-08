Matteo Darmian, esterno dell’Inter, ha parlato a Sky dopo la vittoria contro il Verona: le sue dichiarazioni

GOL – «Ci ho creduto fino alla fine a tenere in campo quella palla e poi è stato bravo il Tucu, ci siamo portati avanti in una partita difficile. Sono andati via calciatori come Hakimi e Lukaku e dobbiamo abituarci alle caratteristiche dei nuovi che hanno dimostrato le loro qualità e quello che possono dare. I nuovi si stanno adattando bene e stanno dimostrando quello che possono dare a questa squadra».

SPIRITO – «Io penso che lo spirito sia rimasto quello e non deve cambiare se vogliamo vincere ed essere competitivi su tutti i campi. Penso che sia una buona base di partenza».