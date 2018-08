Prima della deadline finale, l’esterno basso ha ammesso che vorrebbe tornare in patria per ritagliarsi uno spazio maggiore

Matteo Darmian ha decisamente rotto gli indugi. Era già risaputo che la sua avventura in quel di Manchester fosse giunta al capolinea. Tuttavia, non lo aveva mai dichiarato prima esplicitamente. Mancano poche ore prima della fine del mercato, vedremo se il desiderio di Darmian verrà soddisfatto. Tanti top club italiani si erano interessati all’ex terzino polivalente del Torino, ma per un motivo o per un altro, non si è mai concretizzato nulla. Salvo colpi di scena sul filo del rasoio, sul classe 89′ vige solamente l’interesse concreto dell’Inter.

Ecco le parole espresse dal prodotto del Milan a Libero: «A gennaio la Juventus mi voleva, la destinazione era gradita, ma non so sinceramente perché l’affare non sia stato concluso. Lo United è uno dei club più famosi al mondo, chiunque deve meritarsi il posto e io ho sempre lavorato in quest’ottica. Però preferirei giocare di più, anche a costo di lasciare Manchester. Dove? Sogno di tornare in Italia, in Serie A. C’è un treno chiamato Nazionale che non posso perdere. Tornare entro le 20 di stasera? Difficile dirlo, però a volte le cose possono cambiare anche all’ultimo minuto . Vediamo cosa accadrà. La Premier ha il suo fascino, però la Serie A è cresciuta molto anche grazie agli investimenti fatti quest’anno. La tendenza dei club di spendere e tenere alta la competitività testimonia la voglia di far tornare il campionato ai livelli di qualche anno fa. La Juventus rimane la squadra da battere. L’Inter ha lavorato molto bene, rafforzandosi ovunque così come il Milan dopo una stagione con pochi squilli. Occhio però alla Roma e al Napoli che ha preso un certo Carlo Ancelotti. Sarà una bella lotta, tirata fino all’ultima giornata».