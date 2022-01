Inter, si continua a seguire Digne: i nerazzurri propongono uno scambio

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Inter cerca un vice Perisic a gennaio: Digne in cima alla lista, la dirigenza nerazzurra pensa ad uno scambio per l’ex Roma

L’Inter sta lavorando per un vice Perisic e ha trovato in Digne il ricambio ideale. La pista che porta al giocatore dell’Everton non è facile, ma i nerazzurri potrebbero proporre uno scambio.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe Vecino la pedina da sacrificare per arrivare all’esterno ex Roma.

