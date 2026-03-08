Serie A
Inter, Dimarco dopo la sconfitta col Milan: «Rigore? Rivedendo il video, il braccio di Ricci è largo…Sul mio gol sbagliato vi svelo cos’è successo»
Inter, Federico Dimarco ha parlato a Dazn dopo il derby con il Milan. Queste le dichiarazioni dell’esterno nerazzurro
SUL FALLO DI MANO DI RICCI – «Io non lo avevo neanche visto perché ero dall’altra parte del campo. Però vabé, non so neanche cosa dire. In tutte le partite ci sono episodi a favore o a sfavore. Ovvio che da qui, rivedendo il video, il braccio è largo. Poi sta all’interpretazione dell’arbitro. Magari si poteva fare un check?».
SUL MIO GOL SBAGLIATO E SULL’APPROCCIO ALLA PARTITA – «Le partite sono tutte a sé. L’abbiamo preparata per stare in blocco medio, poi ovvio che quando vai sotto alzi il pressing. La mia occasione? L’ho presa troppo alta, non sono riuscito a tenerla bassa. Mi è rimbalzata male».
LA PARTITA CHE SI METTE MALE CON UN EPISODIO – «Sì, quando prendiamo un gol facciamo fatica a reagire. Lo facciamo ma non siamo cattivi. Poi negli scontri diretti cosa posso dire, se 8 mesi fa ci avessero detto che eravamo a +7 tutti noi avremmo firmato. Bisogna rimanere lucidi e pensare a queste 10 partite che mancano».
L’INTERVISTA COMPLETA A DIMARCO
